Airbus group : Oddo réduit légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour Oddo, le degré de prudence incorporé dans la guidance 2021 d'Airbus a de quoi 'surprendre. 'Nous pensons qu'il reflète surtout la dégradation récente du trafic et le flou qui entoure le timing de l'inflexion mais qu'il ne remet en rien en cause la trajectoire d'accélération au-delà de 2021', analyse toutefois le broker.



Si 2021 est vu comme une année de transition, Airbus se veut plus optimiste au-delà, rapporte Oddo, ciblant un rythme d'augmentation de cadence supérieur à 2018-2019 et un retour au niveau de rentabilité 2019 à l'horizon 2023-2024.



'Nous décalons d'environ 2 trimestres notre anticipation de montée des cadences ce qui amène une réduction de l'EBIT Ajusté de 9.8% en 2021, 8.1% en 2022 et 6.6% en 2023', poursuit l'analyste.



Oddo maintient donc sa note de 'surperformance' sur le titre Airbus, tout en réduisant légèrement sa cible à 111E, contre 114E précédemment.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.