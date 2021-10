Airbus group : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Airbus, avec un objectif de cours inchangé de 140 euros.



Alors que l'avionneur publiera ses résultats trimestriels le 28 octobre, le bureau d'analyses anticipe une baisse de la rentabilité par rapport aux deux premiers trimestres.



' Nous tablons sur un EBIT ajusté de 576 ME pour un CA de 11.6 MdsE, soit une marge de 5% (-234 pb vs T3 2020) ', indique l'analyste. Pour 2021, Oddo mise sur un EBIT ajusté de 4254 ME, avec une estimation de 617 livraisons d'appareils.



Dans ce contexte, le broker estime que la valorisation du titre semble encore très attrayante avec un PE 2024 de 17.9x sur la base de l'objectif de cours.





