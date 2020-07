Airbus group : Oddo confirme son conseil avant les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo s'attend à une perte opérationnelle sousjacente de 221 ME pour un CA en recul de 55% à 8.3 MdE sur le 2ème trimestre 2020 (publication le 30 juillet),



' Dans le détail, Airbus Commercial devrait afficher un EBIT sous-jacent de -354 ME pénalisé en particulier par une chute des livraisons de 153 appareils par rapport au T2 2019 dont 10 A220, 107 A320, 11 A330, 22 A350 et 3 A380 ' indique le bureau d'analyses.



' Nous anticipons un pic en termes de consommation de cash au T2 avec 5 140 ME (vs 4.4 MdE au T1 hors paiement de l'amende de 3.6 MdE). Nous tablons sur un FCF de -13.4 MdE hors paiement de l'amende qui intègre un T3 légèrement consommateur de cash avant un retour en positif au T4 ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 88 E.



' L'avantage compétitif sur les monocouloirs -qui sera renforcé par l'arrivée de l'A321XLR- permet d'envisager sereinement une ré-accélération des livraisons avec une marge unitaire améliorée '.



