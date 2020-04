Airbus group : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé l'ajustement de sa cadence de production avec une réduction d'environ 1/3 par rapport au rythme en vigueur avant la crise du Covid-19.



La cadence de production mensuelle passe ainsi à 40 A320 (par rapport à une cadence légèrement supérieure à 60), 2 A330 (contre 3.5) et 6 A350 (contre entre 9 et 10).



Oddo table sur la livraison de 627 appareils en 2020 (-20% par rapport aux précédentes estimations) contre 863 en 2019 avant une légère remontée à 676 en 2021 (-18%) portée par la famille A320neo.



' Suite à ces ajustements notre BPA 2020 baisse de 38% par rapport à celui de 2019 et celui de 2021 progresse modestement de 3%. Sur les 3 prochains exercices, nous coupons en moyenne de 35% notre BPA par rapport à nos précédentes estimations ' indique Oddo.



' Nous tablons sur une consommation de FCF de 4.5 MdE en 2020 qui doit être comparée à une situation de liquidité confortable de près de 30 MdE y compris facilités de crédit ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 78 E (contre 90 E).



