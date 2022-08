Airbus group : Objectif lune pour Orion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que le vaisseau spatial Orion de la NASA sera lancé dans quelques jours depuis le centre spatial Kennedy en Floride, pour sa mission vers la Lune.



Le module de service européen (ESM) construit par Airbus alimentera Orion vers et depuis son orbite lunaire dans le cadre des missions Artemis de la NASA.

Airbus a développé l'ESM en tant que maître d'oeuvre pour l'Agence spatiale européenne ESA et conçoit et fabrique cinq autres ESM.



L'ESM est un élément clé d'Orion, assurant la propulsion, la puissance et la régulation thermique du vaisseau.



' Le programme avance maintenant et nous sommes prêts pour un retour sur la surface lunaire en 2025 avec nos clients l'ESA et la NASA ainsi que notre partenaire industriel Lockheed Martin Space ', a déclaré Jean-Marc Nasr, responsable de Space Systems chez Airbus.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.