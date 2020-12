Airbus group : ÖAMTC Air Rescue commande 5 hélicoptères H135

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que ÖAMTC Air Rescue a signé un contrat ferme portant sur l'achat de cinq hélicoptères H135 auprès de Airbus Helicopters. La livraison du premier hélicoptère de ce contrat est prévue début 2022.



'Nous exploitons le H135 depuis plus de 20 ans et nous sommes impatients de bénéficier des avantages de la version Helionix', a déclaré Reinhard Kraxner, directeur général d'ÖAMTC Air Rescue.



'La réduction de la charge de travail du pilote, grâce au pilote automatique 4 axes, sera un atout précieux à bord pour nos équipages qui secourent des patients souvent dans des environnements difficiles', a-t-il ajouté.



