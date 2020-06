Airbus group : Nouvelle phase pour le Sample Fetch Rover

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce la signature d'un nouveau contrat d'étude pour le Sample Fetch Rover martien.



Le groupe s'est vu attribuer par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) la nouvelle phase du contrat d'étude (Advanced B2) portant sur le Sample Fetch Rover qui récupérera des échantillons à la surface de Mars.



Mars Sample Return est la campagne commune de la NASA et de l'ESA qui vise à ramener sur Terre des échantillons de la planète rouge.



Les échantillons devraient être de retour sur Terre en 2031.



