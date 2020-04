Airbus group : Nombre de commandes et révision de la production

(CercleFinance.com) - Airbus a enregistré 290 commandes d'avions commerciaux nets et livré 122 avions au 1er trimestre 2020.



60 avions ont été produits au cours du trimestre mais ils ne sont toujours pas livrées en raison de la Covid-19. 36 avions ont été livrés au mois de Mars contre 55 en Février 2020.



Airbus a révisé ses taux de production pour s'adapter au nouvel environnement de marché. Le groupe va produire 40 A320, 2 A330 et 6 A350 par mois.



Cela représente une réduction de la moyenne des taux avant le coronavirus d'environ un tiers.



