Airbus group : Mise en service du satellite CHEOPS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a reçu la confirmation de l'ESA de la mise en service en orbite (CIO) de CHEOPS.



Au cours des deux derniers mois et demi, Airbus a conduit les opérations de vérification des performances du satellite (plateforme et instrument).



L'ESA a reconnu l'excellent travail accompli par les équipes d'Airbus et a déclaré qu'il n'y avait aucun problème qui empêcher le démarrage des opérations et confirmer le transfert de la mission d'Airbus à l'INTA et au consortium de la mission.



Fernando Varela, responsable des systèmes spatiaux en Espagne, a déclaré : ' La livraison en orbite du satellite CHEOPS est l'aboutissement de la participation d'Airbus au programme. Le professionnalisme des équipes techniques et d'ingénierie d'Airbus a été la clé de ce succès. '



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok