Airbus group : Milestone Aviation commande six hélicoptères H160

Airbus Helicopters et Milestone Aviation ont convenu d'inclure six hélicoptères H160 dans le carnet de commandes de Milestone. Ces appareils seront destinés à une gamme de missions comprenant notamment le transport en mer et les services médicaux d'urgence.



La taille compacte du H160 est en effet un avantage lorsqu'il s'agit d'atterrir sur les plates-formes pétrolières ou sur des héliports d'hôpitaux.



La première livraison est attendue pour 2023.





