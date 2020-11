Airbus group : Mainfirst reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après les résultats présentés par Airbus à l'issue du 3e trimestre, Mainfirst maintient sa recommandation d'achat sur le titre.



L'analyste s'appuie sur le plan jugé 'robuste' de la direction ainsi que sur le carnet de commandes du constructeur qui devrait s'étoffer au 3e trimestre 2021 avec la commande de 47 A320.



Avec sa position dominante sur le marché de l'aérospatiale et sur le segment des avions à fuselage étroit, Airbus sera bien placé pour profiter du rebond de transport aérien post-covid, estime Mainfirst qui cible un cours de 90 euros pour le titre.



