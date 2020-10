Airbus group : Livraison de deux hélicoptères à la NASA

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la fourniture de deux nouveaux hélicoptères H135 à la NASA, livrés depuis l'usine d'Airbus Helicopters, Inc. à Columbus (Mississippi).



Ces appareils, ainsi qu'un troisième qui devrait être livré au début de l'année prochaine, seront basés au Kennedy Space Center, en Floride, et seront exploités pour diverses missions, comme la sécurité aérienne lors des lancements de fusées, les services médicaux d'urgence, la recherche et le transport de passagers.





