Airbus group : Livraison d'un hélicoptère H175 au Brésil

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'Omni Taxi Aereo devient le premier opérateur à introduire son hélicoptère H175 au Brésil. L'appareil y effectuera des missions de chargement et de transport de passagers pour l'industrie pétrolière et gazière.



'Avec actuellement 40 appareils en service ayant accumulé plus de 85.000 heures de vol, le H175 a établi de nouvelles normes pour les opérations offshore à travers le monde', commente Regis Magnac, vice-président pétrole et gaz d'Airbus Helicopters.



