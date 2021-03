Airbus group : Livraison à Corsair de son premier A330-900

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la livraison à Corsair de son premier A330-900, loué à Avolon. L' avion dispose de 352 sièges dans une configuration en trois classes.



L'A330neo est propulsé par les moteurs Trent 7000 de dernière génération de Rolls-Royce.



L'avion permettra à la compagnie aérienne de voler vers des destinations long-courriers jusqu'à 13 400 km (7 200 nm) ou de bénéficier d'une charge utile supplémentaire de dix tonnes à bord.



' Grâce aux dernières technologies de l'A330neo, Corsair bénéficiera de solutions économiques et éco-efficaces, tout en offrant aux passagers les meilleurs standards de confort dans les cabines les plus silencieuses de sa catégorie ' indique le groupe.



