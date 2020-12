Airbus group : Livraison à Aircalin de son premier A320neo

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi que le transporteur néo-calédonien Aircalin a pris livraison de son premier A320neo. L'appareil a rejoint deux A330neo déjà livrés dans le cadre du plan de modernisation de sa flotte.



L'A320neo d'Aircalin est propulsé par les moteurs Pratt & Whitney PW1000 et configuré en une seule classe avec 168 sièges. Il permettra à la compagnie aérienne d'augmenter sa capacité sur ses vols et d'ouvrir de nouvelles lignes à travers la région du Pacifique.



