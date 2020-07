Airbus group : Légère hausse des livraisons en Juin

(CercleFinance.com) - Airbus annonce ses commandes et livraisons d'avions commerciaux pour le mois de juin.



Airbus a livré 36 avions en juin 2020, soit une légère augmentation par rapport à 24 en mai et 14 en avril. Cela porte le total des livraisons du premier semestre à 196 livraisons.



Au premier semestre 2020, Airbus a enregistré un total de 298 commandes nettes d'avions contre 389 au premier semestre 2019. Cette baisse reflète la crise du COVID-19.



Le groupe a livré au premier semestre 2020,11 A220, 157 A320, 5 A330 et 23 A350.



