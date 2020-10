Airbus group : Le titre s'envole, un analyste passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 4% profitant de l'analyse de Berenberg. L'analyste a annoncé ce matin avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur Airbus, estimant que l'existence d'une opportunité sur la valeur était désormais devenue évidente.



'Les dernières mesures de valorisation du titre Airbus apparaissent séduisantes', font valoir les analystes de la banque allemande dans une note de recherche.



Berenberg explique que l'action Airbus constitue désormais son axe de positionnement majeur pour jouer le redressement du marché aéronautique sur le long terme et, à plus court terme, pour jouer de bonnes nouvelles sur le développement d'un vaccin contre le Covid.



L'intermédiaire relève en conséquence son objectif de cours sur le titre de 69 à 76 euros, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de 22% par rapport aux niveaux actuels de l'action.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.