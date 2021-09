Airbus group : LATAM Airlines modernise sa flotte d'A320

(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui que LATAM Airlines, compagnie aérienne chilienne, va moderniser plus de 200 appareils A320 de sa flotte en les dotant de la fonction logicielle DPO qui permet d'optimiser la trajectoire de vol.



Concrètement, cette fonction permet aux avions de quitter leur altitude de croisière en utilisant uniquement la poussée du moteur au ralenti, réduisant ainsi leur consommation de carburant - et par extension leurs émissions de CO2 et de Nox.



Airbus estime que l'optimisation des trajectoires de descente et la réduction du débit de carburant permettra à la compagnie de réaliser des économies de carburant de plus de 100 tonnes par an et par avion sur l'ensemble de son réseau.



