Airbus group : Lancement réussi de la plateforme Bartolomeo

(CercleFinance.com) - Airbus annonce le lancement réussi pour la plateforme Bartolomeo. Elle a été lancée le 06 mars avec succès depuis Cap Canaveral, en Floride (États-Unis).



La plateforme Bartolomeo est à présent en route vers la Station Spatiale Internationale (ISS), où elle sera installée à l'extérieur du laboratoire Columbus, le module européen de l'ISS construit par Airbus.



Andreas Hammer, Directeur de l'exploration spatiale au sein d'Airbus, a déclaré : ' Cette plateforme commerciale unique va moderniser et démocratiser les applications pour l'observation de la Terre et offrira aux entreprises et instituts de recherches l'opportunité de déployer rapidement et facilement leurs projets dans l'espace '.



La plateforme fournit non seulement des capacités pour l'observation de la Terre, mais aussi pour la recherche environnementale et la climatologie, la robotique, la science des matériaux et l'astrophysique.



