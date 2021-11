Airbus group : Lancement de l'assistant de vol Mission+

(CercleFinance.com) - Airbus annonce le lancement par sa filiale NAVBLUE de Mission+, premier assistant de vol électronique (EFA) qui fournit aux pilotes toutes les données et informations dont ils ont besoin pour effectuer leur mission, via une solution numérique modulaire.



Cette approche intègre à la fois les données et la documentation de gestion de vol, la liste de contrôle du poste de pilotage, les cartes de navigation et d'aéroport, les conditions météorologiques en temps réel, et les données de performance de l'avion.



Accessible via un affichage interactif, Mission+ est ainsi le premier EFA sur le marché à rassembler toutes les sources d'informations avec un seul point d'entrée permettant une navigation rapide, facile et transparente pour les pilotes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel