Airbus group : La navette Orion achève une campagne d'essais

(CercleFinance.com) - Le groupe Airbus annonce ce lundi que le vaisseau spatial Orion, destiné à la mission Artemis I de la NASA, vient d'achever avec succès une campagne d'essais de simulation d'environnement spatial de plusieurs mois dans la chambre à vide thermique de la NASA, dans l'Ohio (États-Unis).



'Les tests ont été menés en deux étapes : un essai de vide thermique de 47 jours et un essai d'interférence et de compatibilité électromagnétiques de 14 jours, qui simulent tous deux les conditions auxquelles la capsule sera soumise au cours de son voyage aller-retour vers la Lune', indique Airbus.



Orion sera de nouveau transféré vers le Centre spatial Kennedy pour y subir d'autres essais et préparer son intégration au lanceur SLS (Space Launch System).



