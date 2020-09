Airbus group : L'OTAN commande un Airbus A330 MRTT supplémentaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir reçu une commande de l'OCCAR - l'organisation européenne chargée de la gestion des programmes d'armement coopératifs - portant sur la livraison d'un A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport).



La commande fait suite à la décision du Luxembourg de maximiser sa participation au programme de la flotte multinationale (MMF) qui dispose désormais de neuf avions.



Cet appareil supplémentaire offrira une plus grande disponibilité de la flotte MMF, permettant à d'autres pays de l'OTAN de couvrir leurs besoins en ravitaillement en vol, en transport stratégique et en évacuation sanitaire.



L'A330 MRTT combine la technologie de pointe des ravitailleurs de nouvelle génération avec l'expérience opérationnelle enregistrée au cours de plus de 200 000 heures de vol en service. L'appareil peut opérer avec les récepteurs du monde entier et offre une réelle polyvalence, comme l'ont démontré les récentes missions de transports stratégiques liées à la pandémie COVID-19.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok