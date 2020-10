Airbus group : L'incertitude plane, Crédit Suisse abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse juge qu'Airbus a réalisé une 'bonne performance' au 3e trimestre, avec un FCF de 642 millions d'euros et un EBIT supérieur de 16% au consensus.



L'analyste revoit toutefois à la baisse ses attentes concernant le bénéfice net de l'entreprise avec un recul de 700 millions d'euros en 2020 et respectivement -5% / -2% / 0% / -1% entre 2021 et 2024.



Les incertitudes quant à l'évolution de la pandémie pèsent lourdement sur les prévisions. Dans ce contexte, Crédit Suisse maintient sa note de 'surperformance' mais abaisse légèrement son objectif de cours, de 106 à 103 euros.



