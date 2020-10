Airbus group : L'avionneur dévoile son carnet de commandes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir livré 57 avions commerciaux en septembre 2020, contre 71 un an plus tôt. L'avionneur présente aussi les chiffres de ventes des mois passés : 14 livraisons en avril, 24 en mai, 36 en juin, 49 en juillet et 39 en août.



Depuis le début de l'année, Airbus a livré un total de 341 appareils (18 A220, 282 de la famille A320, 9 A330 et 32 A350), soit une baisse d'environ 40% par rapport à la même période l'an passé (571 livraisons).



En revanche, au cours des trois premiers trimestres de 2020, Airbus a enregistré un total de 300 commandes d'avions commerciaux contre 127 commandes au cours la même période l'an passé.



Le carnet de commandes d'Airbus s'élève à 7 441 avions contre 7 133 au même moment l'an dernier.





