Airbus group : L'ACJ TwoTwenty en cours d'assemblage au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que la première section de l'ACJ TwoTwenty, récemment lancé, est arrivée sur la chaîne d'assemblage final (FAL) de l'A220 à Mirabel, au Canada.



Cette arrivée de la section du fuselage central marque le début du premier avion d'affaires d'Airbus jamais assemblé au Canada.



L'ACJ TwoTwenty offrira un espace personnel inégalé avec 73m2 d'espace au sol, et sera le seul avion d'affaires à proposer six larges espaces de vie VIP pouvant accueillir jusqu'à 19 passagers, assure Airbus.



L'ACJ TwoTwenty aura un rayon d'action intercontinental, capable de voler jusqu'à 10 500 km (plus de 12 heures de vol) avec un prix 'juste en-dessous de celui des avions d'affaires à très long rayon d'action', assure Airbus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.