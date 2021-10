Airbus group : Jet2.com commande 15 nouveaux A321neos

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Jet2.com lui a passé une nouvelle commande portant sur 15 appareils A321neos, portant ainsi à 51 le nombre d'A321neos commandés par la compagnie britannique depuis le mois d'août 2021.



Les appareils seront configurés avec 232 sièges, une cabine Airspace dotée d'un éclairage innovant, de nouveaux produits de sièges et de coffres à bagages 60% plus grands.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel