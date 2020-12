Airbus group : Jefferies n'est plus à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil sur Airbus de 'achat' à 'conserver' malgré un objectif de cours relevé de 80 à 90 euros, déclarant anticiper des free cash-flow (FCF) impliquant des rendements de FCF de 8,35% pour 2021, puis de 4,87% pour 2022 et de 5,15% pour 2023.



'Notre tableau comprend une reconstitution ferme par les compagnies aériennes de leurs finances, une forte concurrence de la part de Boeing et un accent supplémentaire mis sur la réduction des émissions', explique le broker pour justifier ces projections.



