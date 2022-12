Airbus group : Jefferies baisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat mais baisse son objectif de cours de 140 à 132E sur le titre Airbus.



La baisse des objectifs de livraison annoncée par Airbus en novembre entraîne ' une certaine pression sur les actions, estime l'analyste, mais limitée car le groupe maintient son objectif d'EBIT et de FCF. '



' Les réductions de livraison de 2 à 3% et l'ajustement des taux de change entraînent des réductions de l'EBIT de 1%/6%/8% sur 2022-24 ', ajoute Jefferies.



' Nous sommes maintenant 8 %/5 % en dessous des prévisions pour l'EBIT 2023/24, avec des livraisons 3 %/0 % en dessous des prévisions pour ces années ', termine l'analyste.



