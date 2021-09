Airbus group : Intégration dans le DAX40 effective ce jour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait part de son intégration au nouvel indice-phare de la Bourse de Francfort, le DAX40, à partir de ce jour, et de sa sortie concomitante du MDAX dont le constructeur aéronautique faisait partie depuis sa naissance en 2000.



Pour rappel, dans le cadre d'un processus de réforme complet, Deutsche Börse a achevé l'extension de son indice DAX le 3 septembre dernier, passant de 30 à 40 valeurs, et a choisi Airbus, parmi d'autres, comme nouvelle composante à cette occasion.



'L'inclusion dans l'indice actions le plus important d'Allemagne constitue à la fois une motivation et une responsabilité de poursuivre notre forte présence stratégique dans le pays', commente le président exécutif Guillaume Faury.



