Airbus group : Green Africa signe un protocole pour 50 A220

(CercleFinance.com) - Green Africa Airways, la compagnie aérienne nigériane basée à Lagos, a signé un protocole d'accord pour 50 A220-300.



' Il s'agit de l'une des principales commandes du programme A220 dans le monde et de la plus grosse commande jamais passée sur le continent africain ' indique le groupe.



A la fin du mois de janvier 2020, l'A220 avait enregistré un total de 658 commandes.



Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus, a déclaré depuis le salon aéronautique de Singapour : ' Les caractéristiques uniques de l'A220 permettront à la compagnie aérienne de proposer des destinations et des itinéraires jusqu'ici considérés comme non rentables '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok