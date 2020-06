Airbus group : Goldman Sachs a révisé ses prévisions de livraison

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite aux évaluations ascendantes des plans de livraison des compagnies aériennes et des déclarations d'Airbus, Goldman Sachs a mis à jour ses prévisions de livraison, principalement sur les A320 et A350.



' Sur l'A320, nous prévoyons désormais des taux de production à 40 avions par mois jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. Cette augmentation de la production permet une augmentation significative des livraisons en glissement annuel de 389 en 2020E à 540 en2021E ' indique le bureau d'analyses.



' Nous attendons un peu moins de livraisons pour l'A350 cette année, en baisse à 50 (contre 63 auparavant). Nous reportons certaines livraisons de l'A380 après 2020, nous avions prévu cinq livraisons cette année, nous nous attendons maintenant à trois livraisons par an pour les années 2020-2022E ' rajoute Goldman Sachs.



' Sur l'A330, nous reportons également certaines livraisons à partir de 2020 et nous nous attendons à un rattrapage en 2022'.



Suite à ces prévisions, Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 84 E.



