Airbus group : Gain de 1,5%, un analyste confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain de 1,5% après avoir confirmé hier soir une réduction de personnel d'environ 15 000 personnes d'ici l'été 2021. Les réductions représentent finalement 20% des effectifs du périmètre Avions Commerciaux à la fin de l'exercice 2019.



' Airbus vise un accord avec les syndicats (départs volontaires, départs à la retraite anticipés, mécanisme d'activité partielle de longue durée sans écarter des départs contraints) et la mise en place de ce plan à partir de l'automne 2020 ' indique Oddo.



' En première approche (avec un poids limité de l'Arme), nous tablons sur un coût exceptionnel de 1.7 MdE pour le coût de cette restructuration. Nous modélisons un rythme de livraison de 40 A320/mois en 2021 avant une remontée à 47 en 2022, 54 en 2023 et 60 en 2024 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 74 E. ' La qualité des produits et le positionnement d'Airbus doivent lui permettre de sortir plus rapidement de cette crise ' indique le bureau d'analyses.



