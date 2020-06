Airbus group : Gagne près de 11% avant le plan de relance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Airbus progresse de près de +11% avant la présentation par le gouvernement de son plan de relance de la filière aéronautique française.



Oddo indique que le premier dispositif vise à inciter les compagnies aériennes à remplacer leurs avions de plus de 20 ans. ' Le second dispositif serait la mise en place d'un fonds de soutien dédié aux PME et ETI ' précise le bureau d'analyses.



' L'autre volet serait composé de mesures permettant de sauvegarder certains emplois. Le système de chômage partiel serait ainsi prolongé jusqu'à la fin de 2020, des budgets seraient alloués à la recherche amont avec une coloration environnementale... '.



Oddo réitère son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 74 E (basé sur des hypothèses prudentes en termes d'évolution des FCF et de croissance moyen terme du trafic aérien de moins de 2%/an).



' Le positionnement et la qualité des produits d'Airbus ne sont clairement pas reflétés dans le cours actuel ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok