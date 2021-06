Airbus group : Gagne 13% en hebdo, accélération des cadences

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne encore 1,5% aujourd'hui après un gain de 2% hier. La valeur progresse de 13% en une semaine.



Airbus Group a annoncé une forte accélération des cadences pour l'A320, avec 45 appareils/mois au 4e trimestre puis une hausse pouvant aller jusqu'à 64 d'ici le 4e trimestre 2023, puis 70 au 1er trimestre 2024 puis ' même un niveau incroyable de 75 d'ici à 2025 '.



' Clairement, nous attendions une communication positive compte tenu du redressement rapide des capacités intra-zone mais la pente d'accélération des cadences est largement plus vigoureuse que nos anticipations les plus optimistes ', constate Oddo, soulignant ' entre 10 et 20 % d'upside sur les estimations 2024 '.



Dans ce contexte, Oddo réitère son conseil de ' surperformance ' sur Airbus Group, avec un objectif de cours inchangé de 120 euros.



AlphaValue a relevé ce matin sa recommandation sur Airbus à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, un conseil qu'il assortit d'un objectif de cours de 118 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant attribue son optimisme à l'annonce surprise, la semaine dernière, du relèvement des objectifs de production de l'avionneur.



'Nous pensons désormais que l'objectif de 566 livraisons d'appareils pour 2021 (soit le même niveau qu'en 2020) est prudent au vu de l'environnement actuel, marqué par une reprise des voyages au niveau régional que ce soit en Europe, aux Etats-Unis et en Chine', explique-t-il.



Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Airbus, et relève son objectif de cours de 12% à 140 euros, avec des estimations de BPA au-delà de 2022 remontées après le point du constructeur aéronautique sur ses plans de cadence de production.



'Nous continuons de voir Airbus comme une histoire de reprise des revenus, des marges et des flux de trésorerie à un stade précoce, qui est soutenue par les augmentations du taux de production supérieures au consensus', explique le broker.



'Malgré la réaction positive du cours de l'action, nous voyons toujours un potentiel de hausse significative du consensus, et une reprise des commandes ou une accélération des livraisons pour maintenir (voire élargir) ses multiples', poursuit-il.



