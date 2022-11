Airbus group : Finalise l'accord CJIP avec les autorités françaises

(CercleFinance.com) - Le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a homologué la Convention Judiciaire d'Intérêt Public (CJIP) signée le 17 novembre 2022 entre Airbus SE et le Parquet National Financier (PNF).



Cette CJIP couvre les affaires passées relatives au recours à des intermédiaires dans les campagnes commerciales antérieures à 2012, notamment liées à la Libye et au Kazakhstan.



Selon la CJIP homologuée le 30 novembre, Airbus devra s'acquitter d'une amende de 15 856 044 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel