Airbus group : Est en train d'évaluer les implications du Covid-19

(CercleFinance.com) - Airbus annonce suivre de près l'évolution de la situation Covid-19 dans le monde et est en dialogue permanent avec ses clients, fournisseurs et partenaires institutionnels.



' Airbus est en train d'évaluer les implications de la pandémie sur ses opérations et les mesures d'atténuation potentielles qui pourraient être mises en oeuvre ' précise le groupe.



' La Société ne fera aucun commentaire supplémentaire à ce stade '.



