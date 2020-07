Airbus group : En repli, un analyste abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 2% en fin de journée pénalisé par l'analyse de Crédit Suisse. Le bureau d'études confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 78 E (contre 82 E).



Le bureau d'analyses annonce des révisions importantes de son FCF 2020e-2021e, mais des changements modestes sur 2022e-2024e.



Les analystes s'attendent à une sortie de -10,1 milliards d'euros en 2020e (contre une entrée de +907 millions d'euros précédemment). ' Cela résulte de l'augmentation des stocks et des avions non livrés d'ici fin 2020e et la baisse des paiements des compagnies aériennes ' indique le bureau d'analyses.



' Nous réduisons également nos attentes d'EBIT ajusté pour 2020e de 2,4 milliards d'euros. Les perspectives 2022e-2024e sont beaucoup moins impactées, avec des baisses d'EBIT de -4% / - 5% tirées par le taux de production de l'A350 légèrement inférieur ' rajoute Crédit Suisse.



