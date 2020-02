Airbus group : En repli après les résultats 2019 et les objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -1% après l'annonce de ses résultats 2019. Oddo estime qu'airbus a publié un 4ème trimestre 2019 globalement en ligne avec les attentes avec un EBIT ajusté à 2 813 ME (Oddo BHF : 2 892 ME, Consensus : 2 736 ME) pour un CA de 24.3 MdE.



' La performance d'Airbus 8% au-delà des attentes du consensus sur le seul T4 est compensée par une détérioration de D&S largement plus forte qu'anticipé (-60% vs. T4 2018) pénalisé par la faiblesse des activités spatiales et les coûts de support de campagnes militaires exports ' indique le bureau d'analyses.



' Du côté négatif, i/ Airbus comptabilise une provision de 1.2 MdE sur l'A400M en raison d'un abaissement de ses hypothèses exports et ii/ conforte les éléments que nous avions obtenus de la supply chain avec un ajustement à la baisse de la cadence de production des long courriers (40 A330 à partir de 2020 vs entre 40 et 45 selon nos estimations et 9 à 10 A350 mois) ' rajoute Oddo.



' Les objectifs 2020 ressortent toutefois un peu en deçà des attentes, en particulier en incluant les coûts cash de la compliance, ce qui pourrait peser sur le cours '.



Airbus anticipe un EBIT ajusté d'environ 7,5 milliards d'euros en 2020.



