Airbus group : En recul avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Airbus recule de près de 2% avec des propos de Barclays qui reste à 'surpondérer', mais avec un objectif de cours réduit à 68 euros, dans le sillage de ses prévisions à l'approche de la publication des résultats de troisième trimestre, le 29 octobre.



'Nous nous attendons à ce que la plupart des investisseurs concentrent leur attention sur les perspectives de cash', indique le broker, rappelant que 'l'ambition actuelle porte sur une absence de consommation de cash avant M&A et financement client au second semestre'.



Barclays pense que cet objectif sera réaffirmé, mais il estime que les investisseurs sont susceptibles de rester préoccupés par la capacité du constructeur aéronautique à générer du cash l'année prochaine.



