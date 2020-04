Airbus group : En pertes au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le constructeur aéronautique Airbus publie une perte par action de 0,61 euro au titre du premier trimestre 2020, contre un bénéfice par action de 0,05 euro un an auparavant, et un EBIT ajusté divisé par deux (-49%) à 281 millions.



Le chiffre d'affaires a diminué de 15% à 10,6 milliards d'euros, reflétant l'environnement de marché difficile pour les avions commerciaux avec 40 livraisons de moins qu'un an plus tôt, en partie compensé par un meilleur mix et l'environnement de change plus favorable.



Les commandes nettes d'avions commerciaux nets se sont élevées à 290 sur les trois premiers mois de 2020, en baisse de 58 par rapport au premier trimestre 2019, et le carnet de commandes comprenait 7.650 avions commerciaux au 31 mars 2020.



