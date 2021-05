Airbus group : Dévoile les cadences du planning de production

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors qu'Airbuscontinue de tabler sur un retour aux niveaux d'avant crise Covid entre 2023 et 2025 pour le marché des avions commerciaux, l'avionneur dévoile ce matin son planning de production, afin que les fournisseurs puissent planifier les investissements en phase avec les prévisions de reprise.



Ainsi, Airbusconfirme une cadence de production moyenne pour la famille A320 de 45 appareils par mois au 4e trimestre 2021 et demande aux fournisseurs de préparer l'avenir en sécurisant une cadence ferme de 64 d'ici le 2e trimestre 2023. La cadence pourrait même atteindre 70 appareils d'ici le 1er trimestre 2024 puis 75 avions par mois d'ici à 2025.



En ce qui concerne la famille des A220, la cadence actuelle est d'environ cinq appareils produits par mois à Mirabel et Mobile,Airbusconfirme une montée à environ six avions par mois début 2022.Airbusenvisage également une cadence de production mensuelle de 14 appareils d'ici le milieu de la décennie.



Pour les A350, la production moyenne est actuellement de cinq avions par mois, un chiffre qui devrait passer à six d'ici à l'automne 2022.



Enfin, la production des A330 se maintient à une cadence moyenne de deux par mois, précise Airbus.



