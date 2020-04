Airbus group : Destination Mercure pour BepiColombo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La sonde spatiale BepiColombo va passer à proximité de la Terre le 10 avril 2020, pour la dernière fois avant de poursuivre son voyage vers Mercure. Elle a été construite par Airbus



' Ce sera la dernière fois que BepiColombo verra la Terre de près avant de poursuivre son voyage de 7 ans et 8,5 milliards de kilomètres vers Mercure, la planète la plus petite et la moins explorée de notre système solaire ' indique le groupe.



BepiColombo devrait arriver à proximité de Mercure le 05 décembre 2025.



' BepiColombo recueillera des mesures permettant d'étudier la composition et la géophysique de Mercure, ainsi que son atmosphère, sa magnétosphère et son histoire, et de tester la théorie de la relativité générale d'Einstein ' précise le groupe.



' Les 16 instruments scientifiques embarqués fourniront en outre des informations sur les caractéristiques du champ magnétique de la planète et sur son interaction avec le vent solaire '.



