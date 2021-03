Airbus group : Des tests sur les supraconducteurs et la cryogénie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi qu'il allait se pencher sur le rôle des matériaux supraconducteurs et de la cryogénie dans l'amélioration des performances des systèmes de propulsion électrique pour l'aéronautique.



Dans le cadre du projet, baptisé 'ASCEND', l'avionneur prévoit de développer un démonstrateur de technologie devant permettre la réalisation de tests sur des turbopropulseurs, des réacteurs et des propulseurs hybrides d'ici à la fin 2023.



Airbus explique que l'utilisation de supraconducteurs permet de limiter la résistance électrique et de proposer une alimentation en courant électrique sans perte d'énergie.



Conjugués avec de l'hydrogène liquide à des températures cryogéniques (-253 degrés Celsius), les systèmes électriques peuvent être refroidis afin d'augmenter considérablement leurs performances, indique le groupe.



