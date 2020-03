Airbus group : Des mesures face à la pandémie de COVID-19

(CercleFinance.com) - Airbus annonce des mesures visant à renforcer ses liquidités et son bilan face à la pandémie de COVID-19.



' Nous avons annulé nos prévisions 2020 en raison de la volatilité de la situation ' a déclaré Guillaume Faury, Président exécutif (CEO) d'Airbus.



Airbus entend assurer la continuité de ses activités, même en cas de crise prolongée, en maintenant la production.



La direction d'Airbus a reçu l'aval du Conseil d'administration pour : obtenir une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros en plus de la facilité de crédit renouvelable existante ; retirer la proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action qui représente une valeur totale d'environ 1,4 milliard d'euros ; suspendre le financement volontaire des retraites complémentaires.



' Les ressources de liquidité dont le montant était auparavant d'environ 20 milliards d'euros, dont environ 12 milliards d'euros d'actifs financiers disponibles et environ 8 milliards d'euros de lignes de crédit non utilisées, ont été accrues grâce à la conversion d'une ligne de crédit existante de 5 milliards d'euros en une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros. Le montant des liquidités disponibles s'élève à présent à environ 30 milliards d'euros ' indique le groupe.



Airbus a convoqué son assemblée générale annuelle 2020 le 16 avril à Amsterdam. En raison de l'épidémie de COVID-19, l'entreprise recommande à ses actionnaires de ne pas se rendre personnellement sur place, mais de voter par procuration.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok