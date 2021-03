Airbus group : Dernier hélicoptère H145 livré à l'armée allemande

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé vendredi la livraison du septième et dernier H145, son hélicoptère bimoteur léger, au service de recherche et de sauvetage de la Bundeswehr, l'armée allemande.



La livraison, qui s'est réalisée conformément au budget et au délai impartis, va permettre à la la Bundeswehr d'exploiter rapidement l'appareil depuis sa base de Holzdorf, située dans le nord du pays.



Le nouveau H145 est notamment équipé de caméras à hautes performances, de projecteurs, de systèmes de balise de détresse, d'équipements médicaux, de treuils de sauvetage et de systèmes d'accrochage permettant, entre autres, l'installation d'extincteurs d'incendie.



