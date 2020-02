Airbus group : Dans le rouge après l'annonce de l'USTR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli ce matin de plus de 1,3% après la décision de l'USTR. Airbus annonce regretter profondément la décision de l'USTR d'augmenter les taxes sur les avions importés de l'UE ainsi que la décision de maintenir les taxes sur les marchandises d'autres secteurs (25%). La taxe sur les avions passerait à 15% à partir du 18 mars 2020.



' La décision de l'USTR d'imposer des tarifs douaniers aggrave encore les tensions commerciales entre les États-Unis et l'UE, créant ainsi une plus grande instabilité pour les compagnies aériennes américaines qui souffrent déjà d'une pénurie d'avions ' indique le groupe.



' La décision de l'USTR ne tient pas compte des nombreuses soumissions faites par les compagnies aériennes américaines, soulignant le fait qu'elles - et les États-Unis devront finalement payer ces taxes ' rajoute Airbus.



Airbus espère que la position de l'USTR changera, en particulier lorsque l'OMC autorisera l'UE à imposer des taxes sur les avions Boeing, notamment les 737Max, 787 et 777 au cours de la période de mai / juin.



