Airbus group : Credit Suisse réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève l'EBIT ajusté 2021E de 12% à 5,2 milliards d'euros (contre 4,6 milliards d'euros), soit 20% de plus que le consensus.



Le bureau d'analyses réitère sa position Surperformance avec une hausse de 1% de l'objectif de cours à 138E (contre 137E).



' Nous nous attendons à ce que l'attention portée aux perspectives 2021E d'Airbus s'intensifie au cours des prochaines semaines, à l'approche des résultats du 3e trimestre le 28 octobre ' indique Credit Suisse.



' La réouverture du marché du transport aérien devrait renforcer la confiance dans les plans de livraison d'Airbus, les nouvelles commandes d'avions s'accélérant ' rajoute le bureau d'analyses.



