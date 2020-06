Airbus group : Crédit Suisse réitère son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse fait un point ce matin sur les livraisons d'A320 sur l'année 2020 et les prochaines années.



' Notre prévision sur l'année 2020 (41 appareils par mois en moyenne) pourrait finalement s'avérer trop élevée, notamment s'il n'y a pas de rattrapage de fin d'année contrairement aux années normales, mais il est trop tôt pour le dire ' indique le bureau d'analyses.



' Nos attentes de livraison sur les années 2021e-2024e pour l'A320 semblent cohérentes avec les trois estimations que nous avons définis dans notre rapport, avec 2021e en crise (environ 40 avions par mois), 2022e-2023e état d'équilibre (50-55) et 2024e revenant à la croissance (> 60) ' rajoute Crédit Suisse.



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 82 euros par action. ' La consolidation avec le marché global et des nouvelles spécifiques peuvent offrir des points d'entrée intéressants ' indique le bureau d'analyses.



