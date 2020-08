Airbus group : Crédit Suisse actualise ses estimations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réitère sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 78 E après un point avec la direction.



' Nous considérons qu'Airbus offre une meilleure perspective de hausse par rapport à de nombreux pairs. Le rebond des bénéfices et des liquidités n'est pas reflété actuellement dans le cours de l'action ' indique le bureau d'analyses.



' Nous constatons que le ton de la direction est prudemment optimiste dans un environnement très difficile. La situation semble se stabilisée et 2022e pourrait être l'année de démarrage du programme clé du groupe (A320) '.



' Un défi majeur sera la réduction des coûts fixes sur les gros porteurs (A350 en particulier). La direction indique qu'il n'y aura pas de reprise avant 2023-2025 ' rajoute Crédit Suisse.



' Nous actualisons nos estimations suite aux résultats du S1. Nous réduisons notre revenu sur 2022e-2024e de -6% / - 4% / - 2%, alors que nous diminuons légèrement la perte nette en 2020e (moins de frais de restructuration) et augmentons légèrement les bénéfices de 2021e (grâce au secteur de la défense et de l'espace).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok

Votre avis Message : Envoyer