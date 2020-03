Airbus group : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme son conseil à surperformance mais abaisse son objectif de cours à 87 E contre 170 E en raison des livraisons et des estimations de bénéfices inférieures.



' Nous réduisons nos prévisions globales de livraison à 785/820/895/999 pour 2020-2023, -11% / - 15% / - 10% / - 3% par rapport à nos prévisions précédentes, et laissons nos attentes pour 2024 inchangé à 1085 ' indique Crédit Suisse.



' Nous avons réduit nos estimations d'EBIT pour 2020-24 de -35% / - 46% / - 38% / - 21% / - 12%. Pour 2022, nous avions auparavant une prévision d'EBIT de 10,9 milliards d'euros, qui passe à 6,7 milliards d'euros. Pour 2024, nos prévisions tombent à 11,0 milliards d'euros contre 12,5 milliards d'euros. Nos prévisions FCF chutent de 73% pour 2020 à 1,1 milliard d'euros ' rajoute le bureau d'analyses.



